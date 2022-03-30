وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين بمناسبة يوم الارض

نظمت الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أمام المقر الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في الحمرا وسط بيروت، وقفة تضامنية مع الحركة الأسيرة ومطالبها، ومع الشعب الفلسطيني في يوم الأرض ضد التهجير والحصار والاستيطان.

نظمت الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الحركة الأسيرة ومطالبها، ومع الشعب الفلسطيني في يوم الأرض ضد التهجير والحصار والاستيطان.

واكد المشاركون في الوقفة التي عقدت أمام المقر الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في الحمرا وسط العاصمة بيروت، تضامنهم مع الاسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المعتقلين الاداريين منهم.

كما طالب المشاركون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، الوقوف وقفة واضحة وصريحة مع حقوق الشعب الفلسطيني واجراء تحقيقات شفافة للكشف عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الاسرى.

المصدر:يونيوز