النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۰مشاهدات
‍ پ

موسكو تطرد 10 دبلوماسيين من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على أساس مبدأ التعامل بالمثل

أعلنت موسكو اليوم "طرد أربعة موظفين من سفارة ليتوانيا، وثلاثة من سفارة لاتفيا، ومثلهم من سفارة إستونيا وقنصليتها العامة في سانت بطرسبورغ ومثليتها في بيسكوف"، مشيرة إلى أن "القرار اتخذ اعتمادًا على مبدأ التعامل بالمثل، وضمن سياق إجراءات الرد".
رمز الخبر: ۶۵۱۹۱
تأريخ النشر: 29 March 2022

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن "طرد أربعة موظفين من سفارة ليتوانيا في موسكو، وثلاثة من سفارة لاتفيا، ومثلهم من سفارة إستونيا وقنصليتها العامة في سانت بطرسبورغ ومثليتها في بيسكوف"، مشيرة إلى أن "القرار اتخذ اعتمادًا على مبدأ التعامل بالمثل، وضمن سياق إجراءات الرد".

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية، فيما يتعلق بالتصرفات الاستفزازية وغير المبررة، وطرد موظفي السفارات الروسية في دول البلطيق هذه".

وأضافت "استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، تم إلغاء اعتماد أربعة موظفين في سفارة ليتوانيا، وثلاثة من سفارة لاتفيا، بالإضافة إلى ثلاثة من سفارة إستونيا وقنصليتها العامة في سانت بطرسبورغ وممثليتها في مقاطعة بيسكوف".

وتابعت "طلب منهم مغادرة أراضي روسيا الاتحادية، في غضون الوقت ذاته، الذي تم تخصيصه لمغادرة موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية من هذه الدول".

وكانت الدول الثلاث الواقعة على بحر البلطيق، أعلنت، في الـ 18 من الشهر الجاري، موظفين في السفارات الروسية لديها، "أشخاصاً غير مرغوب بهم".

وفي 18 آذار/مارس، قررت سلطات لاتفيا وإستونيا وليتوانيا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها بدعوى ممارستهم أنشطة "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي" وفي خطوة "تضامنية" مع أوكرانيا.

وحذرت موسكو من أن قرار دول البلطيق بشأن ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد مناسب.

هذا وأعلن وزير الخارجية الهولندي، فوبكي هويكسترا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قررت طرد 17 دبلوماسيا روسيا. كما وقررت أيرلندا طرد أربع دبلوماسيين روس، في وقت أعلنت فيه بلجيكا طرد 21 دبلوماسيا روسيا.

يذكر أنّ روسيا أطلقت، فجر 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
اجتماع تعليمي مغربي بريطاني يبحث تعزيز الروابط الثقافية
وزير الخارجية الأمريكي يطالب روسيا بوقف العملية العسكرية في اوكرانيا فوراً
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان
رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية حول تسمية أعضاء اللجان
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية عشرة برئاسة الكاظمي
حركة الجهاد: عملية تل أبيب تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه
رئيس الوزراء: موسكو بصدد فرض حزمة جديدة من العقوبات المضادة
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
بدأنا بفتح خيارات أكثر إيلاماً للتحالف ومشاورات الرياض هدفها لملمة صفوفهم
بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول
وزير الطاقة السعودي: لسنا مسؤولين عن نقص الإمدادات البترولية في العالم
السيسي ووزير الاقتصاد الفرنسي يبحثان تعظيم الاستثمارات الفرنسية بتنفيذ المشروعات القومية بمصر
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
اردوغان قبيل انطلاق المفاوضات الروسية الاوكرانية: إطالة أمد الصراع لا يفيد أي طرف
الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على التونسيين وفقدان لبعض السلع من المحال التجارية
مالك نادي "تشيلسي" رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش يحضر في مفاوضات اسطنبول اليوم
مفاوضات روسية اوكرانية بوساطة تركية اليوم في اسطنبول
جولة جديدة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية تستضيفها اسطنبول الثلاثاء
مانيلا وواشنطن تطلقان أكبر مناورات عسكرية مشتركة تعزيزا للعلاقات الدفاعية بينهما
منظمة ADHRB تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد سجل البحرين المليء بجرائم التعذيب في السجون
سعيّد: محاولات قوى برلمانية عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان محاولات يائسة ولا قيمة قانونية لها
زيلينسكي يعلن تشكيل مجموعة من الخبراء الأوكرانيين والدوليين لتحليل العقوبات على روسيا
البرهان يطلع مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي على تطورات الأحداث السياسية في البلاد
أعمال ترميم متواصلة في سوق الحبال المدرج على لائحة اليونيسكو بمدينة حلب القديمة
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
السلطات الصحية تعلن تسجيل 347554 إصابة جديدة و237 وفاة بفيروس كورونا
البوسعيدي ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية الحوار والحلول السلمية للقضايا والأزمات