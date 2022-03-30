ميدينسكي: كييف وعدت باتخاذ أشد الإجراءات ضد المجرمين الذين قاموا بتعذيب الأسرى الروس

اعلن رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الثلاثاء، أن كييف "وعدت باتخاذ أشد الإجراءات ضد المجرمين الذين قاموا بتعذيب الجنود الأسرى الروس".

اعلن رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن اوكرانيا وعدت باتخاذ أشد الإجراءات "ضد المجرمين" الذين قاموا بتعذيب الجنود الأسرى الروس.

وأدلى ميدينسكي بهذا التصريح بعد انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في مقر الرئاسة التركية في اسطنبول صباح اليوم الثلاثاء.

واضاف ميدينسكي: "آمل أن نتمكن من تقديم بعض النتائج في غضون ساعات قليلة.. حتى الآن، يمكنني القول إننا سلمنا احتجاجا للجانب الأوكراني بشأن معاملة الأسرى الروس.".

وتابع كبير المفاوضين الروس "تم قبول الاحتجاج، وتم سماعنا، ووعدونا باتخاذ إجراءات إذا تمكنوا من القبض على الجناة أولا".

وانطلقت المفاوضات بلقاء على انفراد بين ميدينسكي وممثل الوفد الأوكراني دافيد أراخاميا، ثم بدأ اجتماع بحضور جميع أعضاء الوفدين.

هذا وعقدت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس؛ ومن ثم استؤنفت عبر تقنية الفيديو.

وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

المصدر:يونيوز