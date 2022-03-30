زيلنسكي يدعو الدنمارك إلى "المشاركة في حملة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الثلاثاء، الدنمارك إلى "المشاركة في حملة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب القائمة مع روسيا".

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الدنمارك إلى "المشاركة في حملة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب القائمة مع روسيا".

وتابع زيلنسكي، في كلمة له عبر الفيديو أمام البرلمان الدنماركي، اليوم الثلاثاء، أن "العمليات العسكرية الروسية أسفرت عن تدمير وحرق الكثير من القرى والمدن والبنى التحتية والشركات"، مشيرًا إلى "تدمير 773 حضانة ومدرسة وجامعة وعشرات المستشفيات والنصب التذكارية".

وأضاف أن "الجيش الروسي استخدم الكثير من الأسلحة فلا يمكن إحصاء كل طلقة منها، إلا أن كثافة ووحشية العمل العسكري ضدنا وصلت لمستوى أعلى مما كان في الحرب العالمية الثانية".

وتابع الرئيس الأوكراني أن "القوات الروسية استهدفت مدينة ميكولايف الجنوبية رغم أن مواطنيها مسالمون ولم يكن لهم أي طموح عسكري أو يشكلوا تهديدًا لروسيا".

وأكد أن "هدف الجيش الروسي هو تدمير أي أساس لحياة طبيعية في أوكرانيا.. يحاولون عن عمد ألا يتبقى شيء من أوكرانيا غير أنقاض ولاجئين"، لافتًا إلى "نزوح 10 ملايين مواطن غادر 4 ملايين منهم البلاد كليا".

المصدر:يونيوز