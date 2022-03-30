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سعيّد يبحث مع وزير الأمن الكوري الجنوبي تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين تونس وسيول

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، مع وزير الداخليّة والأمن بجمهورية كوريا الجنوبية، التعاون القائم بين سيول وتونس وسبل تعزيزه وتوسيع آفاقه.
رمز الخبر: ۶۵۱۸۷
تأريخ النشر: 29 March 2022

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الاثنين، بقصر قرطاج، وزير الداخليّة والأمن بجمهورية كوريا الجنوبية.

وأكد سعيد خلال اللقاء، حرص تونس على تدعيم علاقات الصداقة والتعاون مع كوريا الجنوبية، لا سيما في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والّرقميّة فضلًا عن المجال الأمني، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وأثنى سعيد على "التّجربة الكوريّة في مجال الحوكمة والانتقال الديمقراطي من خلال استثمار التكنولوجيات الحديثة.

وأشاد بمبادرة كوريا بإطلاق منصّة إلكترونيّة للإصغاء إلى المواطنين ومقترحاتهم حول صُنع السياسات وضبط خطط العمل الحكوميّة.

وأشار سعيد، في هذا الصّدد، إلى أوجه الشبه بين هذه الآليّة والاستشارة الإلكترونيّة في تونس من أجل تعزيز مشاركة الشعب في الحياة السياسيّة وفي رسم ملامح الخيارات المستقبليّة للبلاد.

من جانبه، أعرب وزير الداخليّة والأمن الكوري عن ارتياح بلاده لمستوى التعاون القائم مع تونس، مؤكّدًا الحرص على العمل من أجل مزيد تعزيزه وتوسيع آفاقه.

وأشاد الوزير الكوري بالنجاح الذي حقّقته تونس في مجابهة جائحة "كوفيد-19" مُبدياً إعجابه بالسياسة النّاجحة التي انتهجتها تونس في هذا الخصوص خاصّة من خلال روح التضامن بين أفراد الشعب وحملات التلقيح المكثّفة والحكمة التي اتّسمت بها سياسة معالجة الوضع الصحّي.

وفي إطار هذه الزيارة، تم افتتاح منتدى التعاون التونسي الكوري في مجال الحوكمة الالكترونية، بمشاركة خبراء ومسؤولين في المجال الرقمي عن كلا الجانبين، نوقش خلاله العديد من المواضيع المتعلقة بتجارب الحكومة الالكترونية وإنشاء الأنظمة والأطر القانونية والمؤسساتية ذات العلاقة ووضع إدارتها واستراتيجيات تطويرها وخطط تنفيذها.

المصدر:يونيوز

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