اللجنة المالية النيابية تستضيف وزراء المالية والتجارة ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب

استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب.

استضافت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الثلاثاء، وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية النيابية برئاسة حسن الكعبي استضافت وزير التجارة ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب".

وأضافت أن "الاستضافة تضمنت أيضًا الكوادر المتقدمة في وزارتي المالية والتجارة".

هذا وعقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، أولى اجتماعاتها خلال الدورة الحالية، بحضور رئيس اللجنة حسن كريم الكعبي وأعضائها، وتصدر الاجتماع، قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والبدء بالقراءة الثانية للمشروع بعد ان تمت القراءة الاولى.

المصدر:يونيوز