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وزير الخارجية العراقي لمسؤول أميركي: العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه امس المبعوث الأميركيّ الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، ان العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد.
رمز الخبر: ۶۵۱۸۵
تأريخ النشر: 29 March 2022

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الاثنين، أن العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى بالمبعوث الأميركيّ الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ20".

وأضافت انه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيَّة الإيرانيَّة، وسُبُل تفعيل الحوارات الإستكشافيّة التي جرت سابقاً، وتطرقا إلى المفاوضات الجارية في فيينا والدول الخمسة + واحد".

كما أكَّد حسين على "أهميَّة تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق"، مشيرًا الى أن "العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد ومايترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة".

من جانبه، أشار مالي الى أنَّ "مسار المُباحثات كانت جيدة، وهناك بعض المواضيع الأخرى، والمطروحة على الطاولة"، مُعرباً عن شكره "للدور الذي يقوم به العراق في هذا المجال".

المصدر:يونيوز

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