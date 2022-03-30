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رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع الرئيس موسفيني إتفاقية السلام في جنوب السودان

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع الرئيس الاوغندي يوري موسفيني بالقصر الرئاسي في كمبالا اتفاقية السلام في جنوب السودان والتحديات التي تعترض تنفيذها.
رمز الخبر: ۶۵۱۸۳
تأريخ النشر: 29 March 2022

وشدد موسفيني على دور السودان ويوغندا في العمل سويا من أجل حلحلة كافة التحديات التي تجابهها بوصفهما ضامنين لإتفاق سلام جنوب السودان، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وأطلع البرهان، الرئيس اليوغندي على مستجدات وتطورات الأوضاع في السودان ورؤيته لحل الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار، الذي يشمل كافة ألوان الطيف السياسي والوطني، والذي يفضي إلى توافق وإجماع، يكون حلا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ويضع أسس راسخة للتحول الديمقراطي.

ودعا موسيفيني كافة الفاعلين السياسيين والوطنيين للإنخراط في حوار شامل يفضي إلى حلول مرضية وعاجلة مبينا أن الإنتخابات هى الحل لخروج البلاد من أزمتها.

المصدر:يونيوز

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