وزير الخارجية العراقي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمناخ قضايا البيئة والمناخ

بحث وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكيّ للمناخ، جون كيري، على هامش أعمال مُنتدى الدوحة في نسخته الـ20، قضايا البيئة والمناخ وتعرض العراق للتغيرات المناخيَّة الخطيرة في المستقبل.

وناقش الجانبان التحديات التي تواجه العراق في المستقبل ومنها حالة التصحر وخطورة الانسدادات المائيَّة والتقليل من الحصة المائيَّة وخاصة من الأنهر والتي تكون منابعها من خارج الحدود، وتأثير الصناعة النفطيَّة واستمراريّة حرق الغاز المصاحب، وتأثيراتها على البيئـة، واستخدام الكهرباء والطاقة البديلة للتقليل من تلك الانبعاثات.

وأكَّد حسين خلال اللقاء، سعيّ العراق للدخول في حقبة بيئيّة جديدة ومُواجهة تداعيات التغيّر المناخيّ عبر شراكات إقليميَّة ودوليَّة.

وأشار إلى انضمام العراق لكل الاتفاقات الأمميّة المعنيّة بالمناخ، ومنها اتفاقيّة الأمم المُتحدة لتغير المناخ 1992، واتفاق باريس لسنة 2015، ومُبادرةُ القضاء التام على الحرق التلقائيّ للغاز بحلول عام 2030.

من جانبه، أكَّد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم والخبرات للعراق، وتقديم الخدمات والمساعدات الأخرى لبناء الطاقة البديلة، مُنوهاً إلى أهميَّة استمرار التواصل بين الجانبين لخلق آليات للعمل المُشترَك في كافة المجالات.

المصدر:يونيوز