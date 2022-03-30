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عمدة إربين: القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة الكاملة على المدينة

أعلن عمدة مدينة إربين أولكسندر ماركوشين، استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على المدينة من القوات الروسية.
رمز الخبر: ۶۵۱۷۹
تأريخ النشر: 29 March 2022

أكد عمدة مدينة إربين أولكسندر ماركوشين، إن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة الكاملة على المدينة من القوات الروسية.

وتوقع ماركوشين في كلمة مصورة له، اليوم الثلاثاء، إعادة القوات الروسية محاولة السيطرة على مدينة إربين، قائلاً إن الجيش الاوكراني سيواصل الدفاع عنها.

وبحسب العمدة، فإن المنطقة التي تم استعادتها ستكون نقطة هجوم لتحرير مناطق أخرى مثل بوتشا وفورزيل وهستوميل.

يأتي ذلك في وقت دخلت فيه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 34، وسط اشتباكات متواصلة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الغرب إمداد بلاده بالسلاح لصد الهجمات الروسية والدفاع عن بلاده.

المصدر:يونيوز

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