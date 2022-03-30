صالح ووزير خارجية لوكسمبورغ يبحثان أوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، وبحثا أوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا.

بحث الرئيس العراقي برهم صالح ووزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، في قصر السلام ببغداد اليوم الثلاثاء، أوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، ان صالح وأسيلبورن بحثا "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التعاون المشترك بين العراق والاتحاد الأوروبي والإشارة إلى العلاقة المتميزة بين الجانبين، ومناقشة أوضاع اللاجئين والمقيمين العراقيين في لوكسمبورغ وأوروبا، وقضية النازحين داخل العراق وخصوصا الايزيديين".

وتابع انه "تم ايضا بحث تطورات الأوضاع الإنسانية للأحداث العسكرية الجارية في أوكرانيا وما خلّفته من موجة نازحين واسعة، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة على العالم أجمع ومنها العراق"، موضحا انه "تم التأكيد على ضرورة الركون للحوار ورفض استخدام القوة والعنف في حل النزاعات ومنع تفاقمهما وتهديد السلم والأمن الدوليين".

من جانبه، أكد الوزير أسيلبورن وقوف بلده إلى جانب العراق "ودعم أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين في مختلف الصعد".

المصدر:يونيوز