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الزاملي يبحث مع سفير تركيا تنظيم ملف المياه وترسيخ التعاون الأمني

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، تركيا لزيادة الاطلاقات المائية، فيما أكد أن قوة العراق تعزز أمن وازدهار دول الجوار والمنطقة.
رمز الخبر: ۶۵۱۷۳
تأريخ النشر: 29 March 2022

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "الزاملي استقبل بمكتبه اليوم، السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، لبحث المسائل العالقة والملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الزاملي أن "قوة العراق من شأنها تعزيز أمن وازدهار دول الجوار والمنطقة برمتها"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب عازم على تعديل القوانين التي تسهل دخول وخروج وإقامة المستثمرين داخل البلاد".

وشدّد الزاملي على "ضرورة العمل على تنظيم ملف المياه وترسيخ التعاون الأمني بما يحفظ المصالح المشتركة واحترام السيادة وترسيخ الأمن والاستقرار بين البلدين الجارين"، داعياً الى "ترجمة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة مع تركيا عبر زيادة سعة الاطلاقات المائية والمساهمة في تأهيل البنى التحتية المتعلقة بالجانب المائي ، ورفع مستوى التنسيق الأمني والمعلوماتي والاستخباري".

من جانبه، بيّن السفير التركي "دعم بلاده لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الصعد كافة بما فيها على المستوى البرلماني"، مبدياً "حرص أنقرة على إطلاق برامج لدعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب العراقيين".

المصدر:يونيوز

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