السلطات تعلن التعرف على جميع ضحايا الطائرة الصينية المنكوبة من خلال اختبار الحمض النووي

أكدت السلطات الصينية، التعرف على جميع ضحايا حادث تحطم طائرة شركة طيران شرق الصين، وعددهم 132 شخصًا، من خلال اختبار الحمض النووي.

أعلن المسؤول بوزارة الأمن العام الصينية، ليو كاي هو،ي انه تم التعرف على جميع ضحايا حادث تحطم طائرة شركة طيران شرق الصين، وعددهم 132 شخصًا، من خلال اختبار الحمض النووي.

وقال هوي في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، إنه بعد وقوع الحادث، تم تكليف سلطات الأمن العام في 20 منطقة على مستوى مقاطعة بتحديد هويات الضحايا عن طريق جمع عينات من الحمض النووي لمن كانوا على متن الطائرة وأقاربهم.

وأضاف أن 20 خبيرًا في الحمض النووي قاموا بإجراء الاختبارات وتحليل العينات، وتم تأكيد هوية الضحية الأخيرة صباح الاثنين.

وكان رئيس مكتب سلامة الطيران بإدارة الطيران المدني في الصين تشو تاو، قد اكد امس، استمرار أعمال البحث في موقع تحطم الطائرة جنوبي الصين بعد العثور على الصندوق الأسود الثاني يوم الأحد.

واوضح تاو، إنه حتى ظهر الاثنين، تم إرسال 15640 شخصًا للبحث في الموقع الأساسي لتحطم الطائرة والمناطق المحيطة به، والتي تغطي حوالي 370 ألف متر مربع. وأضاف أنه تم انتشال 36001 قطعة من حطام الطائرة وأجزائها.

وبيّن أنه في الجزء الخارجي من الموقع الأساسي للحادث، تمت إضافة خمس طائرات بدون طيار للمساعدة في أعمال البحث، التي تغطي مساحة تبلغ حوالي 9.55 مليون متر مربع.

وتحطمت الطائرة من طراز بوينغ 737، التي أقلعت من مدينة كونمينغ حاضرة مقاطعة يوننان متجهة إلى مدينة قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ، في محافظة تنغشيان بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ يوم 21 آذار/مارس.

المصدر:يونيوز