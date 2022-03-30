النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۰مشاهدات
‍ پ

بايدن: مواجهة تمدد الصين وروسيا تتطلب زيادة كبيرة في الميزانية الأميركية

أصدر الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، طلب الميزانية للسنة المالية 2023، موضحًا "أننا نعمل على تقليص العجز في الميزانية الأميركية بمستويات تاريخية".
رمز الخبر: ۶۵۱۷۰
تأريخ النشر: 29 March 2022

ولفت بايدن خلال كلمة ألقاها من واشنطن، إلى أنّ "تكلفة غزو الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لأوكرانيا، وأزمة كورونا ضغطا على الميزانية"، مشيرًا إلى أنّ "مواجهة تمدد الصين وروسيا، تتطلب زيادة كبيرة في الميزانية الأميركية، للقدرة على منافستهما".

وقال الرئيس الأمريكي: "إنني لم أتراجع عن تصريحاتي ولا سياستي بشأن بوتين، وإنما كنت أعبّر عن غضبي، من أفعاله".

وأضاف بايدن: "لن يصدق أحد أن تصريحاتي بشأن بوتين، كانت تعني نيتنا التحرك للإطاحة به من السلطة"، موضحًا "إنني لست قلقًا من أن تؤدي تصريحاتي بشأن بقاء بوتين في السلطة، إلى تصعيد النزاع".

واعتبر أن "سلوك بوتين تغير"، وتابع: "علاقتنا بروسيا سيئة للغاية، بسبب هجومها على أوكرانيا"، وقال: "تصريحاتي بشأن بوتين كانت نابعة من شعور بالغضب الشخصي لا السياسة".​​​​​

يُذكر، أنّ الرئيس الفرنسي ​​إيمانويل ماكرون​​، حذّر من "التصعيد" اللفظي مع روسيا، بعد أن وصف الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بـ"الجزار، بسبب الهجوم على أوكرانيا"، لافتًا إلى أنّ مهمته تتمثل في "تحقيق وقف إطلاق النار أولاً، ثم الانسحاب الكامل للقوات الروسية بالوسائل الدبلوماسية، إذا أردنا القيام بذلك، فلا يمكننا التصعيد بالأقوال أو بالأفعال".

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"جزّار" خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، كما تحدث بايدن​ في ختام خطاب تتويج أُلقي خارج القلعة الملكية في ​وارسو​، عن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، مشيرًا الى أنه "لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة".

النصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
انفراج في الوضع الوبائي والموجة الأخيرة من كورونا مرت بسلام
العتبة العباسية المقدسة تحتضن اعمال ملتقى لتوثيق جرائم التطرف
اجتماع تعليمي مغربي بريطاني يبحث تعزيز الروابط الثقافية
وزير الخارجية الأمريكي يطالب روسيا بوقف العملية العسكرية في اوكرانيا فوراً
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
الحلبوسي يؤكد أهمية التمسك بالطرق الدبلوماسية لحل التوترات بين البلدان
رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية حول تسمية أعضاء اللجان
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية عشرة برئاسة الكاظمي
حركة الجهاد: عملية تل أبيب تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه
رئيس الوزراء: موسكو بصدد فرض حزمة جديدة من العقوبات المضادة
 5 قتلى صهاينة في عملية إطلاق نار قرب تل أبيب ليرتفع عدد القتلى خلال اسبوع إلى 11
بدأنا بفتح خيارات أكثر إيلاماً للتحالف ومشاورات الرياض هدفها لملمة صفوفهم
بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول
وزير الطاقة السعودي: لسنا مسؤولين عن نقص الإمدادات البترولية في العالم
السيسي ووزير الاقتصاد الفرنسي يبحثان تعظيم الاستثمارات الفرنسية بتنفيذ المشروعات القومية بمصر
الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على التونسيين وفقدان لبعض السلع من المحال التجارية
اردوغان قبيل انطلاق المفاوضات الروسية الاوكرانية: إطالة أمد الصراع لا يفيد أي طرف
مالك نادي "تشيلسي" رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش يحضر في مفاوضات اسطنبول اليوم
جولة جديدة من المفاوضات الروسية - الأوكرانية تستضيفها اسطنبول الثلاثاء
مفاوضات روسية اوكرانية بوساطة تركية اليوم في اسطنبول
مانيلا وواشنطن تطلقان أكبر مناورات عسكرية مشتركة تعزيزا للعلاقات الدفاعية بينهما
منظمة ADHRB تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد سجل البحرين المليء بجرائم التعذيب في السجون
سعيّد: محاولات قوى برلمانية عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان محاولات يائسة ولا قيمة قانونية لها
زيلينسكي يعلن تشكيل مجموعة من الخبراء الأوكرانيين والدوليين لتحليل العقوبات على روسيا
أعمال ترميم متواصلة في سوق الحبال المدرج على لائحة اليونيسكو بمدينة حلب القديمة
عرض عسكري في العاصمة صنعاء تدشيناً للعام الثامن من الصمود
البرهان يطلع مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي على تطورات الأحداث السياسية في البلاد
السلطات الصحية تعلن تسجيل 347554 إصابة جديدة و237 وفاة بفيروس كورونا
البوسعيدي ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية الحوار والحلول السلمية للقضايا والأزمات