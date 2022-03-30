القوة البحرية الايرانية تشارك في مناورات "ايمكس 2022 " المشتركة

انطلقت المناورات البحرية المشتركة "ايمكس 2022 " صباح اليوم الثلاثاء في ميناء "غوا" الهندي بمشاركة القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية والهند وبنغلاديش والدول المطلة على المحيط الهندي.

وبدأت المناورات التي تشارك فيها ايران بالمدمرة "دنا" المصنعة محليًا بالكامل، والهند وبنغلادش ودول اخرى مطلة على المحيط الهندي، وتنفيذ عملية المراقبة من قبل 14 دولة عضو في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي IONS"، بدأت فجر اليوم الثلاثاء في ميناء "غوا" بالهند بعد عقد اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد السفن الحربية المشاركة.

وقال قائد المجموعة الايرانية الموفدة من قبل القوة البحرية للجيش الايراني، العقيد بحري فرهاد فتاحي، في الاشارة الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تترأس في الوقت الحاضر اللجنة الامنية لرابطة IONS، إن مناورات "آيمكس 2022" تقام في اطار مرحلتين؛ ساحلية وبحرية، المرحلة الساحلية منها تشمل اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد المجموعات البحرية المشاركة، فيما تشمل المرحلة البحرية عمليات تخصصية من ضمنها مناورة الضابط الحارس وعمليات تبادل المساعدات الطبية وعمليات الاغاثة والانقاذ والاختبار والتقييم.

وأضاف أن القوات البحرية للجيش الإيراني شاركت في هذا التمرين "بهدف التعاون الإنساني والتعليمي، وتبادل الخبرات والعلوم البحرية"، لافتًا الىأان "استراليا وموزمبيق وسلطنة عمان وقطر وسنغافورة وسريلانكا والامارت العربية المتحدة وبريطانيا وجمهورية موريشيوس وبنغلاديش والمالديف وفرنسا وتايلندا واندونيسيا تعد من الدول المشاركة بصفة مراقب في هذه المناورات".

وأكد العقيد بحري فتاحي أن تواجد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الحرة والمشاركة في المناورات المتعددة الأطراف مع دول العالم، يشير إلى "اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صعيد البحر والتفاعل المؤثر مع سائر الدول في ضمان الأمن البحري والسلام العالمي".

المصدر:يونيوز