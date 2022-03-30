مسرور بارزاني: هجوم أربيل كان محاولة للضغط على التحالف المشكل للحكومة العراقية

اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، ان الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل هو "محاولة للضغط على التحالف الذي يشكل الحكومة العراقية".

قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، ان الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل هو "محاولة للضغط على التحالف الذي يشكل الحكومة العراقية."

وقال بارزاني خلال مشاركته في جلسة نقاشية في منتدى الطاقة في دبي: "كنا دائمًا ضحايا لهذا النوع من الهجمات ومن مختلف اللاعبين".

وزعم أن "الذرائع التي تم بموجبها اطلاق الصواريخ على اربيل لا اساس لها، لقد قالوا أنهم استهدفوا موقعًا اسرائيليًا وهذا غير صحيح".

وتابع: "لقد ارادوا أن يكون الهجوم مبررًا دوليًا وقد دعونا الى تحقيق دولي في الهجوم، وطلبنا من الحكومة الاتحادية والبرلمان وحتى إيران نفسها أن يأتوا ويشاهدوا بأعينهم صدق تلك الشائعات من كذبها، وبكل ثقة لا اساس لهذه الشائعات وهو مجرد ضغط علينا".

وأشار بارزاني الى أن هنالك تحالفًا جديدًا على الساحة العراقية من اجل "تشكيل حكومة جديدة مختلفة عما سبقتها وتشكيل الحكومة لم يأت على الشكل الذي أرادوه لذا فقد مارسوا هذه الضغوط على التحالف المشكل للحكومة ولكي يتمكنوا من زيادة نفوذهم في العراق وأحد أسباب هذه الهجمات هو تحذيرنا".

وأردف: "نحن أحد مراكز توفير الطاقة، ليس فقط لإقليم كردستان، ولكن أيضًا لأوروبا والعالم بأسره، نحن نجد المزيد من النفط ونحاول تطويره، وهذا ليس في مصلحة الإيرانيين، وهذا يمكن أن يكون سببًا آخر"، حسب قوله.

وكان الحرس الثوري أعلن يوم الاثنين 14 آذار/مارس الجاري، قصف مركز تجسس للموساد في اربيل بصواريخ دقيقة.

وأوضح الحرس في بيان أنّ هذا الاستهداف جاء "بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد".

المصدر:يونيوز