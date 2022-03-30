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الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان ينطلق غدًا في شرق البلاد

تستضيف الصين يوم غد الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان، بحضور وزراء خارجية ومسؤولي دول ايران والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمنستان واوزبكستان وروسيا، الى جانب وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي.
رمز الخبر: ۶۵۱۶۶
تأريخ النشر: 29 March 2022

تستضيف الصين يوم غد الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين قد صرح للصحفيين في بكين أمس الاثنين، بأن وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان سيحضرون اجتماعًا حول المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وبحسب وانغ وين، فإن الصين تأمل من استضافة هذا الاجتماع الثالث لوزراء الخارجية، في "بناء مزيد من التوافقات بين الدول المجاورة لأفغانستان بشأن القضية الأفغانية، ومناقشة "خطة الجيران" لتعزيز استقرار الوضع في أفغانستان بشكل مشترك، ودعم الشعب الأفغاني ونقل أصوات جيران أفغانستان للمجتمع الدولي".

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع الى جانب وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، كلٌّ من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ووزراء خارجية ايران وباكستان وطاجيكستان وتركمنستان واوزبكستان وروسيا.

كما سيحضر وزيرا خارجية قطر وإندونيسيا كضيفين خاصين لقمة بكين.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثالث لدول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الواقعة بمقاطعة "آن هويي" شرق الصين بدءًا من يوم غد وعلى مدى يومين.

وستعقد اجتماعات ثنائية يوم الاربعاء وهو اليوم الاول فيما سيعقد اجتماعان يوم الخميس، الاول لدول الجوار الافغاني اضافة الى روسيا والثاني اجتماع للدول الجارة إضافة الى قطر واندونيسيا ووفد من طالبان.

وكان الاجتماع الاول لدول الجوار الافغاني قد عقد في الصين بمشاركة وزراء خارجية الدول الست الجارة عبر الاجواء الافتراضية يوم 8 ايلول/سبتمبر الماضي فيما عقد الاجتماع الثاني في طهران يوم 27 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي بمشاركة وزراء الدول الجارة اضافة الى روسيا حيث شارك الوزراء بصورة حضورية ما عدا وزيري خارجية روسيا والصين اللذين شاركا عبر الفيديو.

المصدر:يونيوز

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