الدفاع الروسية تعلن تدمير قواعد وقود و68 منشأة عسكرية في اوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير قاعدة أوكرانية رئيسية للتزود بالوقود في منطقة ريفن، إضافة إلى تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية و3 مسيرات خلال يوم واحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في احاطة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ المجنحة الروسية نجحت في تدمير قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا.

وأوضح كوناشينكوف، أن طائرات العمليات التكتيكية الروسية من القوات الفضائية الجوية نجحت في تدمير 68 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 3 مراكز قيادة و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بما في ذلك 3 من طراز "بوك-إم1" وواحدة من طراز "أوسا"، ومحطة رادار واحدة، و5 قاذفات صواريخ متعددة، ومستودعين للذخيرة، و3 مستودعات للوقود ومواد التشحيم، و19 مناطق لتخزين معدات ومعاقل للجيش الأوكراني.

وأضاف كوناشينكوف أن الدفاع الجوي للقوات الفضائية الروسية دمر خلال الليل 3 طائرات أوكرانية بدون طيار في قرية "تشيرنوبايفكا".

ولفت الى أنه إجمالًا ومنذ بداية العملية العسكرية فقد تم تدمير 123 طائرة، 74 مروحية، و311 طائرة بدون طيار، و1738 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و181 قاذفة صواريخ متعددة، و726 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

ويواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ34، وسط توقعات بانعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف بوساطة تركية اليوم الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز