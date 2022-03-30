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قديروف يتفقد العسكريين الشيشان في ماريوبول: إنهاء العملية في أوكرانيا بنجاح هو واجبنا

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، فيديو عبر قناته على تلغرام، فيديو يظهر تواجده في مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث قام بمتابعة تقدم العسكريين الشيشان المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۵۱۶۱
تأريخ النشر: 29 March 2022

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن العملية العسكرية الخاصة في مدينة ماريوبول الاوكرانية وفقًا للخطط الموضوعة لها، وذلك خلال تفقده لمواقع قيادة العسكريين الشيشان في المدينة.

ونشر قديروف فيديو عبر قناته عل تلغرام يظهر تواجده في احد المراكز العسكرية التابعة للمقاتلين الشيشان في ماريوبول، ويتابع معهم آخر التطورات على الارض.

وأكد أن حماية السكان المدنيين في دونباس وإنهاء العملية الخاصة في أوكرانيا بنجاح هو واجبنا المباشر كمواطنين روس.

وكان وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، أكد في وقت سابق أن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف موجود في مدينة ماريوبول.

وقال دوداييف: "من أجل رفع الروح المعنوية لمقاتلينا، فإن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان أحمدوفيتش قديروف، موجود في ماريوبول، وأحضر معه معدات تقنية إضافية".

وعقد قديروف على الفور لقاء ومؤتمرًا مع قائد الجيش الثامن وقادة القوات الخاصة من جمهورية الشيشان الروسية.

وكتب قديروف على "تيليغرام": "تسير عملية تطهير مدينة ماريوبول على قدم وساق. أبلغني الأخ سلطان رشيف عن نجاح قوات الأمن الشيشانية في تصفية المتطرفين النازيين الأوكران في مناطق معينة، وحسب التقاليد، من أجل معركة ناجحة، يتلقى رجالنا مكافآت على شكل مخازن مليئة بالأسلحة والذخيرة".

وتمكنت القوات الروسية من السيطرة على ميناء مدينة ماريوبول الاستراتيجي المطل على بحر آزوف، قبل ان تنتقل المعارك الى داخل أحيائها في الآونة الأخيرة.

ويواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ34، وسط توقعات بانعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي موسكو وكييف بوساطة تركية اليوم الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

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