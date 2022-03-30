سعيّد: محاولات قوى برلمانية عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان محاولات يائسة ولا قيمة قانونية لها

وصف الرئيس التونسي، قيس سعيد، محاولات قوى برلمانية عقد جلسة عامة افتراضية للبرلمان لإسقاط التدابير الاستثنائية التي أقرها، بأنها "محاولات يائسة ولا قيمة قانونية لها".

وفي كلمة له خلال ترؤسه مجلس الأمن القومي مساء امس الاثنين، أكد سعيد أن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لكل من يريد العبث بالدولة أو الوصول إلى الاقتتال الداخلي.

وأوضح سعيد، أن "كانوا يعتقدون أن لهم شرعية، تقوم بالفعل على الإرادة الشعبية، فلماذا يهابون صناديق الاقتراع، ويلجأون إلى هذه المحاولات اليائسة التي لا قيمة قانونية لها"، في إشارة إلى إعلان نواب عقد جلسة برلمانية عامة الأربعاء المقبل، لإسقاط التدابير الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد.

وأضاف: "من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو يصل إلى الاقتتال الداخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستتصدى إلى مآربهم السخيفة"، مشيرًا الى أنهم "كانوا يعتقدون أن الدولة ضعيفة وأن بإمكانهم إسقاطها أو إسقاط النظام، بإرساليات قصيرة، فهم مرة أخرى يعيشون في أضغاث أحلام مريضة بالسلطة والتنكيل بالشعب".

وكان مكتب مجلس النواب التونسي المجمدة أعماله، أعلن يوم امس الاثنين، عن نيته لعقد جلسة عامة افتراضية، الأربعاء المقبل، لإلغاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وأوضح المجلس في بيان نشره عقب اجتماع افتراضي، أنه سيتم عقد جلسة ثانية، السبت المقبل، لدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس.

المصدر:يونيوز