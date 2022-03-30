البوسعيدي ونظيره الفرنسي يؤكدان أهمية الحوار والحلول السلمية للقضايا والأزمات

استقبل وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مساء أمس الإثنبن، نظيره الفرنسي جان إيف لادوريان الذي يقوم بزيارة رسمية لسلطنة عمان.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، اهتمامهما وحرصهما المشترك على تعميق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين، كما استعرضا أوجه التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والثقافية والأمن والدفاع والطاقة، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المزيد من المنافع المتبادلة لكلا البلدين وشعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، مؤكدَين أهمية الحوار والحلول السلمية للقضايا والأزمات بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء رئيس دائرة مكتب الوزير السفير خالد بن هاشل المصلحي وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، إلى جانب السفيرة الفرنسية فيرونيك أولانيون والوفد المرافق للوزير الضيف.

المصدر:يونيوز