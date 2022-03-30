البرهان يطلع مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي على تطورات الأحداث السياسية في البلاد

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان بمتانة العلاقات السودانية الفرنسية، خلال لقاء عقده أمس الإثنين مع مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافيه والوفد المرافق له.

وأثنى البرهان على الجهود الإيجابية المقدرة التي بذلتها باريس لدعم السودان لا سيما فيما يتعلق بإقامة مؤتمر باريس وإعفاء الديون وإعادة السودان لأحضان المجتمع الدولي ودعم الإنتقال السياسي والسلام والأمن والإستقرار في ربوعه.

وأطلع البرهان المبعوث الفرنسي والوفد المرافق له على مجريات وتطورات الأحداث السياسية والمجهود الكبير الذي تبذله الدولة لحل الأزمة.

من جانبه، أكد مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي حرص وإستعداد بلاده لدعم ثورة ديسمبر والإنتقال السياسي والديمقراطي حتى قيام الإنتخابات، داعياً القوى السياسية وكافة شرائح وقطاعات الشعب السوداني للإنخراط في عملية التوافق الوطني الذي تدعو له الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي.

هذا وقد بحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وحضر اللقاء سفيرة فرنسا لدى السودان ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف.

المصدر:يونيوز