أعمال ترميم متواصلة في سوق الحبال المدرج على لائحة اليونيسكو بمدينة حلب القديمة

تواصل مؤسسة الآغا خان للخدمات الثقافية ومؤسسة حكومية سورية أعمال ترميم سوق الحبال في مدينة حلب القديمة، الذي تعرض للتخريب والتدمير الجزئي خلال الحرب التي شهدتها حلب 2012-2016.

ويعد سوق الحبال واحداً من أسواق حلب القديمة المسقوفة المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني، واشتهر تاريخياً ببيع الحبال وأدوات الخيام وكان مقصداً للريفيين الذين يبتاعون منه ما يلزمهم من أدوات للحياة الريفية.

وتشمل أعمال الترميم في السوق إعادة بناء 6 محال مدمرة بشكل كامل، إلى جانب ترميم باقي المحال والأسطح والقبب، وإعادة إنشاء شبكة الهاتف والشبكة الكهربائية.

ويقع السوق على الطريق المستقيم لأسواق حلب القديمة خلق الجامع الأموي الكبير وينقسم لجزأين يمتدان معاً على طول 40 مترا تقريباً، ويحوي حوالي 60 محلا، ويصل بين سوق السقطية المرمم حديثاً والمدخل الرئيسي لأسواق المدينة القديمة.

وسوق الحبال هو خامس أسواق حلب القديمة التي تعمل مؤسسة الآغا خان على ترميمها بالتشارك مع المؤسسات الحكومية في محافظة حلب، وتعد تلك الأسواق أحد أقدم الأسواق التجارية في العالم وأدرجتها اليونيسكو على لائحة التراث الإنساني.

المصدر:يونيوز