الدفاع الروسية تحصي خسائر الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الإثنين، عن إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة ماريوبول، كانت متجهة لإجلاء قادة كتيبة "آزوف"، فضلا عن 3 طائرات من طراز "سو-24" و"سو-25"، ومستودعات للذخيرة.

وقال كوناشينكوف في إحاطة: "في منطقة ماريوبول، وعلى بُعد خمسة كيلومترات من ساحل بحر آزوف، تم إسقاط مروحية من طراز "مي-8"، كانت متجهة لإجلاء قادة كتيبة "آزوف" القومية".

وأضاف: "قامت مروحيات وطائرات القوات المسلحة الروسية، خلال يوم واحد، بإصابة 41 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينهم: 2 راجمة صواريخ، 1 محطة حرب إلكترونية، 2 مستودع ذخيرة ميداني، و24 نقطة تمركز عتاد عسكري".

وتابع كوناشينكوف، "باستخدام صواريخ "كاليبر" المتمركزة بحرا، تم تدمير مخازن ذخيرة كبرى في منطقتي أوشومير وفيسيولوفكا بمقاطعة جيتومير، كانت تمد التشكيلات الأوكرانية بالقرب من كييف بالذخيرة".

وأشار المتحدث إلى أن الطيران الروسي مع وسائل الدفاع الجوي خلال اليوم الـ 28 من العملية العسكرية الخاصة قاموا بإسقاط ثلاث طائرات حربية أوكرانية في الجو: اثنتان من طراز "سو-24" جنوبي منطقة كوروستين بمقاطعة جيتومير، وواحدة من طراز "سو-25" فوق منطقة دروجوفكا في مقاطعة دونيتسك"، مضيفًا أنه "تم اسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من تشيرنوبايفكا".

وأوضح المتحدث أنه، "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 123 طائرة، و74 مروحية، و309 طائرة مسيرة، و1721 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى 172 راجمة صواريخ، 721 مدفعية ميدان وهاون، و1568 مركبة عسكرية خاصة".

المصدر:يونيوز