شولتس: أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا إلى ألمانيا وهذه مجرد البداية

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، "إن روسيا انتهكت أحكام النظام الدولي"، مشيرًا إلى أن "كل العالم سيعاني ولكن موسكو ستعاني أكثر".

وأضاف شولتس، أن "أكثر من 300 ألف لاجئ أوكراني فروا إلى ألمانيا، لافتا إلى أن هذه مجرد البداية".

وأوضح شولتس في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون: "من الواضح لكل من ألمانيا والسويد أن على الاتحاد الأوروبي أن يمضي قدما في إصلاحات مؤسسية لجعل نفسه قادرا على التوسع".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قال في وقت سابق، إن "حلف شمال الأطلسي الناتو لا يسعى إلى إزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه كحاكم لروسيا".

جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول تغيير النظام في روسيا، قائلا: "لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة"، في إشارة إلى بوتين.

وأكد شولتس في تصريحاته أن "تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو"، داعيًا بوتين إلى "الموافقة على وقف إطلاق النار وإنشاء المزيد من الممرات الإنسانية في أوكرانيا".

المصدر:يونيوز