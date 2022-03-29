موكسو تعد مشروع قانون يفرض قيودا على دخول مواطني "الدول غير الصديقة" إلى أراضيها

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تعد مرسوما رئاسيا، بتدابير من شأنها تقييد دخول مواطني "الدول غير الصديقة"، إلى روسيا.

وقال لافروف، في اجتماع للجنة المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، حول التعاون الدولي ومساندة المواطنين الروس في الخارج، "حاليا يجري العمل على مشروع مرسوم رئاسي يخص التأشيرات، كرد على الإجراءات غير الودية لعدد من الدول الأجنبية، وسيفرض هذا القانون عددًا من القيود على دخول أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف "وفي الوقت نفسه، من أجل منع تهديد حياة وصحة مواطني البلدان الثالثة، الذين انتهى بهم المطاف في أراضي أوكرانيا، تم تسهيل إجراءات الدخول إلى أراضي روسيا والإقامة فيها، من أجل العودة بأمان إلى بلدان جنسيتهم الأصلية".

وأشار لافروف إلى أن "الشركات الغربية، التي ترفض العمل مع روسيا، فعلت ذلك تحت ضغط هائل من قبل حكومات دولها، لكن روسيا ستحل جميع المشاكل الاقتصادية، التي يخلقها الغرب".

يذكر أنه وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

المصدر:يونيوز