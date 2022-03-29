النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

تحذير أممي من مصير السودان "ما لم يتم تصحيح المسار الحالي"

حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، من مصير البلاد "ما لم يتم تصحيح المسار الحالي".
رمز الخبر: ۶۵۱۳۸
تأريخ النشر: 28 March 2022

بيرتس وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي انعقدت في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك حول مستجدات الأزمة في السودان، أشار إلى أن "عدم وجود اتفاق سياسي للعودة إلى مسار انتقالي مقبول في السودان أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في البلاد".

وحذر من أن "الوقت ليس في صالح السودان.. أتحدث إليكم الآن وأنا أشعر بإلحاح الظروف التي يشعر بها أصحاب المصلحة السودانيين القلقون بشأن استقرار ووجود بلدهم".

وتابع: "المخاطر عالية، وتطلعات السودانيين، نساء ورجالا، إلى إقامة مستقبل مدني وديمقراطي مزدهر في خطر".

وحذر قائلا: "إذا لم يتم تصحيح المسار الحالي، ستتجه البلاد نحو وضع اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية حادة".

ودعا "جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى تقديم بعض التنازلات لمصلحة الشعب".

وأبلغ بيرتس أعضاء المجلس (15 دولة) بأنه "منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، والاحتجاجات ضد الانقلاب تتواصل، فيما يستمر القمع العنيف من قبل السلطات".

وأردف بريتس: "اعتبارا من 22 آذار/مارس الجاري ورد أن 16 امرأة تعرضن للاغتصاب خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في الخرطوم".

وشدد على أن "الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير بسبب نقص التقارير.. كما يستمر قتل المتظاهرين أو تعرضهم للإصابات الخطيرة جراء استخدام الذخيرة الحية ضدهم".

يذكر أنه ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ميدينسكي: كييف وعدت باتخاذ أشد الإجراءات ضد المجرمين الذين قاموا بتعذيب الأسرى الروس
زيلنسكي يدعو الدنمارك إلى "المشاركة في حملة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب"
سعيّد يبحث مع وزير الأمن الكوري الجنوبي تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين تونس وسيول
اللجنة المالية النيابية تستضيف وزراء المالية والتجارة ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب
وزير الخارجية العراقي لمسؤول أميركي: العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين جراء قصف سعودي على مديريات محافظة صعدة الحدودية
رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع الرئيس موسفيني إتفاقية السلام في جنوب السودان
الكاظمي لوزير خارجية لوكسمبورغ: العراق ماضٍ في تعزيز الشراكة مع أوروبا
حسين يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ إزالة العقوبات على الخطوط الجوية والحرب في اوكرانيا
وزير الخارجية العراقي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمناخ قضايا البيئة والمناخ
عمدة إربين: القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة الكاملة على المدينة
الامم المتحدة تدعو إلى التعجيل بتحقيق تطلعات السودانيين: الوقت ليس في صالح السودان
بيسكوف: روسيا تضع خطة ستستخدم في حال تخلي الدول الأوروبية عن عقود الغاز
صالح ووزير خارجية لوكسمبورغ يبحثان أوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا
نحو 17.8 مليار دولار.. "هواوي" تعلن عن أرباح قياسية خلال عام 2021 رغم العقوبات الأميركية
قمّة النقب تُختتم بالتأكيد على "نبذ الإرهاب وتعزيز السلام"
احراق مقر الديمقراطي الكردستاني وداخلية الإقليم تعتقل نايف الكردستاني
مقابلة: التحالف السعودي في اليمن: خسائر واستنزاف
عباس لبلينكن: أحداث أوروبا أظهرت ازدواجية المعايير في التغاضي عن جرائم الاحتلال
بدء عملية التسوية في مركز بلدة عسال الورد وما حولها بريف دمشق
"اسمها فلسطين" .. الحملة العالمية للعودة تؤكد على وحدة فلسطين في يوم الأرض
المجلس السياسي الأعلى: مبادرة الرئيس المشاط واقعية ونحن مع السلام المشرف
الجبهة الشعبية: الإحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولغة الإشتباك
الرئيس عباس يستقبل الملك الأردني عبد الله الثاني في رام الله
رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات سامراء ويتفقد سير الاعمال فيها
السلطات الصحية تعلن إغلاق شنغهاي بعد تفشي وباء كورونا مجددًا
قيادي فى لجان المقاومة الشعبية يبارك عبر يونيوز عملية الخضيرة
حريق في مبنى قيد الانشاء بمطار الكويت الدولي الجديد
البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب السودان عبر مستشاره
دقلو يتسلم رد حكومة جنوب السودان على مقترح آلية تنفيذ اتفاق السلام