النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

العدو مذهول من عملية الخضيرة ومخاوف من حدوث عمليات مشابهة في شهر رمضان

القت عملية ُالخضيرة اثقالاً كبيرةً على كيانِ الاحتلال لاسيما في الجانب الامني، وضاعفت مخاوفَ قياداتِه من احتمالِ حصولِ عملياتٍ مشابهةٍ واكثرَ خطورة.
رمز الخبر: ۶۵۱۳۵
تأريخ النشر: 28 March 2022

وخيمت مشاعر الصدمة والقلق والذعر مما ستحمله الايام المقبلة بالنسبة للصهانية بعد عملية الخضيرة التي هزت امن الاحتلال بالصميم.

اجواء الذهول فرضت نفسها بقوة على التقييم الصهيوني للعملية وسط الاقرار باخفاق اجهزة امن الاحتلال في قراءة خرطية التهديدات، بعد ان انكب التيركز الصهيوني على القدس المحتلة والضفة الغربية، فإذا بالعمليات القاتلة تفاجىء الاحتلال في بئر السبع ومن ثم الخضير،ة وربما يكون الاتي اعظم بحسب تقديرات الخبراء في كيان العدو.

وقالت اوساط الاحتلال ان العملية مثلت ضربة شديدة لقمة النقب التي جمعت وزراء خارجية دول التطبيع مع وزيري خارجية الكيان والولايات المتحدة، وانها فرضت نفسها بقوة على هذه القمة.

ويشار الى ان عنوان قمة النقب كان يهدف الى التركيز على يصفه الاحتلال بالتحدي الايراني، ورسالة اعتراض على نية واشنطن العودة الى الاتفاق النووي مع طهران.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ميدينسكي: كييف وعدت باتخاذ أشد الإجراءات ضد المجرمين الذين قاموا بتعذيب الأسرى الروس
زيلنسكي يدعو الدنمارك إلى "المشاركة في حملة لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب"
سعيّد يبحث مع وزير الأمن الكوري الجنوبي تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين تونس وسيول
اللجنة المالية النيابية تستضيف وزراء المالية والتجارة ووزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب
وزير الخارجية العراقي لمسؤول أميركي: العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين جراء قصف سعودي على مديريات محافظة صعدة الحدودية
رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع الرئيس موسفيني إتفاقية السلام في جنوب السودان
الكاظمي لوزير خارجية لوكسمبورغ: العراق ماضٍ في تعزيز الشراكة مع أوروبا
حسين يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ إزالة العقوبات على الخطوط الجوية والحرب في اوكرانيا
وزير الخارجية العراقي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمناخ قضايا البيئة والمناخ
عمدة إربين: القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة الكاملة على المدينة
الامم المتحدة تدعو إلى التعجيل بتحقيق تطلعات السودانيين: الوقت ليس في صالح السودان
بيسكوف: روسيا تضع خطة ستستخدم في حال تخلي الدول الأوروبية عن عقود الغاز
صالح ووزير خارجية لوكسمبورغ يبحثان أوضاع اللاجئين العراقيين في أوروبا
نحو 17.8 مليار دولار.. "هواوي" تعلن عن أرباح قياسية خلال عام 2021 رغم العقوبات الأميركية
قمّة النقب تُختتم بالتأكيد على "نبذ الإرهاب وتعزيز السلام"
احراق مقر الديمقراطي الكردستاني وداخلية الإقليم تعتقل نايف الكردستاني
مقابلة: التحالف السعودي في اليمن: خسائر واستنزاف
عباس لبلينكن: أحداث أوروبا أظهرت ازدواجية المعايير في التغاضي عن جرائم الاحتلال
بدء عملية التسوية في مركز بلدة عسال الورد وما حولها بريف دمشق
"اسمها فلسطين" .. الحملة العالمية للعودة تؤكد على وحدة فلسطين في يوم الأرض
المجلس السياسي الأعلى: مبادرة الرئيس المشاط واقعية ونحن مع السلام المشرف
الجبهة الشعبية: الإحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولغة الإشتباك
الرئيس عباس يستقبل الملك الأردني عبد الله الثاني في رام الله
رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات سامراء ويتفقد سير الاعمال فيها
السلطات الصحية تعلن إغلاق شنغهاي بعد تفشي وباء كورونا مجددًا
قيادي فى لجان المقاومة الشعبية يبارك عبر يونيوز عملية الخضيرة
حريق في مبنى قيد الانشاء بمطار الكويت الدولي الجديد
البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب السودان عبر مستشاره
دقلو يتسلم رد حكومة جنوب السودان على مقترح آلية تنفيذ اتفاق السلام