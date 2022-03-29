علييف يبحث مع زيلينسكي تطورات الوضع في أوكرانيا

بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر تطورات الوضع في أوكرانيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الإثنين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية.

وتطرق زيلينسكي في اتصاله الهاتفي مع علييف، إلى "أهمية إنشاء الممرات الإنسانية ومواصلة محادثات السلام في أوكرانيا".

وشكر الرئيس الأوكراني نظيره الأذربيجاني على المساعدات الإنسانية التي قدمتها باكو لبلاده.

بدوره، أكد علييف "الأهمية الكبيرة التي يوليها للقضايا الإنسانية والتعامل معها باهتمام".

يذكر أنه في 24 شباط/فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

المصدر:يونيوز