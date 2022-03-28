قائد حركة انصار الله يحذر تحالف العدوان من تفويت فرصة مبادرة السلام

وخلال لقاء موسع حضره العلماء وقيادات الدولة استقبالا لشهر رمضان المبارك، أكد قائد حركة انصار الله في كلمة عبر الفيديو " أننا لن نألو جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا، ولن نقبل أبدا باستمرار الحصار".

وشدد على أنه ليس أمام المعتدين مجال ليسلموا من الضربات والخروج من الورطة إلا بالتوقف عن العدوان ورفع الحصار، مشيرا إلى أنه - بتوفيق الله - تم تدشين العام الثامن بعملية كسر الحصار الثالثة التي وصل صداها كل العالم.

واستهل السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي كلمته بالمباركة بقدوم شهر رمضان المبارك، وحث على الإحسان والتكافل ومساعدة الفقراء والمحتاجين، داعيا لمواجهة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين ويحث الدولة والمجتمع على حملة نظافة واسعة

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط أعلن، السبت، عن مبادرة تنص على تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية براً وبحراً وجواً لمدة 3 أيام، واستعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي ودائم.

كما شملت المبادرة الإعلان عن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية بما فيها جبهة مارب لمدة 3 أيام، والاستعداد التام للإفراج عن كامل الأسرى، إذا بادلها الطرف الآخر بالمثل.

وأعلن وزارة الخارجية اليمنية أمس الأحد دخول المبادرة حيز التنفيذ في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.

المصدر : المسيرة