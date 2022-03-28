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عودة الطوابير إلى محطات الوقود رغم ارتفاع سعرها للمرة الرابعة خلال اسبوع

رفعت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال أسبوع، وفق نشرة الأسعار الصادرة اليوم الاثنين.
رمز الخبر: ۶۵۱۲۹
تأريخ النشر: 28 March 2022

وأصبح سعر صفيحة البنزين "95 أوكتان" بقيمة 470 ألف ليرة، والبنزين "98 أوكتان" 481 ألف ليرة للصفيحة، بزيادة بلغت قيمتها 11 ألف ليرة لكل منهما، فيما أضحى سعر صفيحة المازوت بـ 549 ألف ليرة، بزيادة 27 ألف ليرة عن السعر السابق.

هذا، وما زالت ازمةُ الطوابيرِ امامَ المحطاتِ على حالها رغمَ صدورِ جدولٍ جديدٍ للاسعار، فيما المتوقعُ انفراجةٌ في الاسواقِ عقبَ انتظامِ عملياتِ تسليمِ البنزين الى المحطات.

بهذه الطوابير يفتتح اللبناني اسبوعا جديدا.. طوابير السيارات لا تكاد تبرح من امام محطات المحروقات التي فتحت ابوابها.. فيما ابقت عشرات المحطات عملها معلقاً بحجة عدم توفر المواد.

الامور تتجه الى الحلحلة يقول المعنيون، وتاخير صدور الجدول ، اخر اعادة امداد السوق بالبنزين، على ان تشهد حدة الطوابير انفراجاً مع الايام والساعات القادمة.

وعلى الرغم من ان الامور العالقة بين وزارة الطاقة والموردين حلت خاصة لناحية ادراج العمولة المصرفية لعمليات التحويل عبر منصة صيرفة لحظت في جدول تركيب الاسعار الا ان عدداً من الشركات لا زال يناور بطلبه الفريش دولار من المحطات، فيما سيغطي دولار منصة صيرفة مئة بالمئة مادة البنزين ، وعلى سعر ثابت ، يتغير بين كل جدولين.

المصدر:يونيوز

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