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1317 شهيدا وجريحا بغارات التحالف السعودي على الأسواق منذ بدء الحرب على البلاد

سجلت غارات قوى التحالف السعودي الأميركي على الأسواق في اليمن أكثر من 1317 شهيدًا وجريحًا.
رمز الخبر: ۶۵۱۲۸
تأريخ النشر: 28 March 2022

سقط أكثر من 1317بين شهيدٍ وجريح ٍاستهدفَتهم قوى التحالف السعودي في أكثرَ من خمسينَ سوقًا مركزيًّا وشعبيًّا بصعدة خلال سبعِ سنوات.

خمسون سوقًا مركزيًا استهدفت من قبل طيران قوى التحالف السعودي، بأبشع أنواع الجرائم حيث قال أحد المواطنين أنه على بعد أمتار من الغارات رأيت مواطنًا بأم عيني وهو يحترق وقد اصبح الذهاب الى هذه الأسواق خطرًا يحدق بالمواطن اليمني.

وقال شاهد عيان انه كان في احد الأسواق عندما حصلت مجزرة أمامه وهناك مشاهد بشعة جدًا لا يستطيع الإنسان تصورها.

فيما أضاف أحد أبناء منطقة الطلح انه لا يجوز إطلاقًا تصفية الحسابات الشخصية في الأسواق أو الاعتداء على أي شخص مهما كانت الأمور، لأنه مكان للمعيشة فقط وليس مكان لأخذ الثار او الاقتصاص من أحد.

وفي نفس السياق قال أحد مشايخ صعدة بأن هذا السوق عريق جدا وهو متصل بكل المديريات على حد سواء ولكنه الآن مدمر والعمل فيه متوقف.

المصدر:يونيوز

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1317 شهيدا وجريحا بغارات التحالف السعودي على الأسواق منذ بدء الحرب على البلاد
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