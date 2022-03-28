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إصابة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بكورونا وبلينكن يخضع للاختبار

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الإثنين، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل، من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن سيخضع إلى فحص كورونا الإثنين، مشيراً إلى أنه الوحيد الذي خالط بينيت عن قرب.
رمز الخبر: ۶۵۱۲۷
تأريخ النشر: 28 March 2022

قال مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الإثنين، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل.

وقد صدرت هذه الأنباء بعد ساعات من زيارة بينيت، الذي حصل على جرعة اللقاح الأساسية ضد فيروس كورونا كما تلقى جرعة معززة، لموقع إطلاق النار في مدينة الخضيرة الإسرائيلية حيث قتل مسلحان عربيان ضابطي شرطة قبل قتلهما بالرصاص.

وذكر مكتب بينيت في بيان "سيعقد رئيس الوزراء جلسة صباح اليوم لتقييم الأوضاع في أعقاب هجوم الليلة الماضية". وأضاف أن الاجتماع سيجري بمشاركة وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس أركان الجيش والمفوض العام للشرطة.

والتقى بينيت بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس، أمس الأحد.

وكان بينيت، مؤيداً قوياً للتطعيمات ووضع الكمامات مع تجنب عمليات الإغلاق.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن بلينكن سيخضع إلى فحص كورونا الإثنين، مشيراً إلى أنه الوحيد الذي خالط بينيت عن قرب.

وأضاف "عند علمنا بنتيجة الاختبار الإيجابية لرئيس الوزراء بينيت، رأينا أن وزير الخارجية بلينكن هو الوحيد الذي خالطه عن قرب، سيتبع جميع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك وضع الكمامة والخضوع للاختبار المناسب".

المصدر:يونيوز

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