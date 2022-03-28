المجلس السياسي الأعلى: مبادرة الرئيس المشاط واقعية ونحن مع السلام المشرف

أشادت القوى والأحزاب السياسية بالعاصمة صنعاء بالمبادرة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط بإيقاف العمليات العسكرية في جميع الجبهات وفي العمق السعودي لمدة 3 أيام.

وقال عضو المجلس الفريق سلطان السامعي لوكالة يونيوز للأخبار إن "هذه المبادرة ليست الأولى التي يطرحها المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، بل سبقها مبادرات أخرى"، مؤكداً أن المبادة الأخيرة كانت واضحة وأن الشعب اليمني يريد السلام للجميع، وأنه بهذه المبادرة نقول للعالم يجب أن تعرفوا من هو المعاند ويرفض السلام" .

وأكد السامعي أن "اليمن مع السلام ومع الحوار في أي دولة محايدة، وأن هذه المبادرة كانت هامة وأن الكرة الآن في ملعب دول العدوان".

ويأمل اليمنيون أن يأتي شهر رمضان وقد حل السلام في بلادهم، متمنين أن تحظى هذه المبادرة بقبول كل الأطراف ليتم بعدها إيقاف الحرب ورفع الحصار.