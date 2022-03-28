حزب الله يحذر من المشاريع الأميركية للنيل من المقاومة بالضغط على البيئة الحاضنة

أطلق مسؤولو حزب الله سلسلة مواقف حيال الاستحقاق الانتخابي، حذرت من المشاريع الأميركية التي تخطط للنيل من المقاومة بالضغط على البيئة الحاضنة.

الالتفاف حول المقاومة التي حمت لبنان وشبعه.. دعوات أطلقها مسؤولو حزب الله ومرشحوه في الجنوب والبقاع..

وخلال حفل تأبيني في حسينية بلدة سحمر في البقاع الغربي، دعا عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق الى تحقيق أكبر نسبة مشاركة في الاستحقاق الانتخابي لافساد مخططات السفارة الاميركية وأدواتها.

وفي كلمة القاها خلال حفل تكليف فتيات نظمته جمعية الإمداد الخيرية ومجمع أهل البيت التربوي ومراكز الرعاية في منطقة بيروت، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان تحالفات حزب الله الانتخابية مبنية على الموقف من المقاومة ومنع الفتن.

وخلال لقاء سياسي في بلدة النبي شيت البقاعية، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي إن الادارتين الأميركية والصهيونية ستفشلان في تحقيق مبتغاها في آيار المقبل لأن الشعب المقاوم يمتاز بصبره وبصيرته.

بدوره، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن المشروع الأميركي يخرّب البلد فيما مشروع المقاومة يحمي لبنان ويعمل على بنائه.

كلام النائب عز الدين جاء خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية لاستشهاد المجاهد مصطفى سلمان في حسينية بلدة مجدل زون الجنوبية.