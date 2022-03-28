الكاظمي يؤكد ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي "ضرورة منع أي انعكاس سلبي للأزمات السياسية على الشارع العراقي".

وخلال ترأسه إجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاثنين، طالب الكاظمي القوات الأمنية، بالتزام الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والاجتماعية.

ووجه "بحجز الضباط المقصرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الالتزام بالواجب".

وشدد بيان صادر عن الاجتماع على أن "القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز".

ورفض المجلس أي تهديد للسلم الأهلي وتعكير صفو حياة المواطنين، مؤكداً أن القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز.

وشدد المجتمعون على الوقوف بحزم أمام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي أو الإساءة إلى الرموز الدينية، أو مهاجمة المقار الحزبية والأملاك العامة والخاصة.

المصدر:يونيوز