السيد صفي الدين: من يرفض العروض الايرانية مسؤول مباشر عما يصيب اللبنانيين

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنَّ من يرفض العرض الإيراني في تأمين الكهرباء والمساعدة في تأمين المواد الغذائية هو المسؤول الأول والمباشر عن كل ما يصيب اللبنانيين.

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنَّ من يرفض العرض الإيراني في تأمين الكهرباء والمساعدة في تأمين المواد الغذائية هو المسؤول الأول والمباشر عن كل ما يصيب اللبنانيين.

وخلال رعايته حفل توقيع رواية" قالها محمود" تكريما للشهيد محمود توفيق ديب في بلدة ميس الجبل، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، قال السيد صفي الدين "صحيح أنَّ أميركا تضغط، ولكن الأصح، أنَّ الذي فتح الأبواب مشرعة أمام الأميركي، هو بعض الداخل المرتبط به ويحمل نفس أفكاره وأهدافه".

المصدر:يونيوز