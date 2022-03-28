البرهان يلتقي مبعوث الايقاد الخاص لجمهورية جنوب السودان

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان لدى لقائه مبعوث الايقاد الخاص لسلام جمهورية جنوب السودان السفير اسماعيل ويس على مبادرة منظمة الايقاد لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان لدى لقائه بمكتبه امس الاحد مبعوث الايقاد الخاص لسلام جمهورية جنوب السودان السفير اسماعيل ويس على مبادرة منظمة الايقاد لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

واعلن السفير اسماعيل ويس في تصريح صحفي ان البرهان رحب بمبادرة منظمة الايقاد، مؤكدا دعمه لتحقيق أهدافها.

وأعرب ويس عن تقديره لجهود القيادة السودانية التي تتولى رئاسة الايقاد لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان عبر عمليات بناء الثقة بين الأطراف.

وأشار الى ان اللقاء بحث التحديات التي تواجة عملية تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية في اتفاقية جوبا المنشطة، ممتدحاً جهود السودان في تقديم مقترحات تسهم في تنفيذ الاتفاقية واستدامة السلام والاستقرار في جنوب السودان.

واوضح مبعوث الايقاد الخاص لسلام جنوب السودان ان المنظمة منظمة إقليمية تهدف لمعالجة التحديات التي تواجة الإقليم.

ووصف مبعوث الايقاد لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمثمر والمشجع والمفيد.

المصدر:يونيوز