قيادي فى لجان المقاومة الشعبية يبارك عبر يونيوز عملية الخضيرة

أشار القيادي فى لجان المقاومة الشعبية أبو الحسن الششنية تعليقًا على عملية الخضيرة إلى أنه "بالأمس أراد العدو الصهيوني أن يرسل رسائل للشعب الفلسطيني، أنه سيقيم مؤتمرا في النقب ليثبت للعالم أجمع أن النقب تابعة للعدو الصهيوني".

وفي تصريح لوكالة يوينوز للأخبار، أضاف الششنية "لكن جاءتهم الردود المباشرة بحجم هذا الوطن الحبيب، وخرج المقاومون يزمجرون وأرسلوا كلماتهم ورسائلهم بنار ولظى".

وبارك القيادي فى لجان المقاومة الشعبية عملية الخضيرة، داعيًا كل الفلسطينيين بأن يحذوا حذو المقاومين وأن تكون هناك انتفاضة واضحة ومقاومة مسلحة في الضفة العربية وفي الأراضي المحتلة عام 48.

يونيوز - خاص/صالح المصري