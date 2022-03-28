الجبهة الشعبية: الإحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولغة الإشتباك

أكّد القيادي فى الجبهة الشعبية القيادة العامة لؤي القريوطي أنّ عملية الخضيرة هي علاقة طبيعية مع المحتل.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، لفت القريوطي إلى أنّ الإحتلال لا يفهم إلّا لغة القوة ولغة الإشتباك.

وجدد القيادي فى الجبهة الشعبية القيادة العامة، تمسك الشعب الفلسطيني بخيار ونهج المقاومة حتى زوال الإحتلال عن الأراضي الفلسطينية.

وقتل مستوطنان اثنان مساء الأحد في عملية اطلاق نار وقعت في الخضيرة المحتلة، كما اصيب عدد آخر بينهم عناصر من شرطة الاحتلال بجروح وصفت بالخطيرة.

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع استضافة كيان الاحتلال الاسرائيلي قمة "تاريخية" تشارك فيها دول عربية يومي الاحد والاثنين في النقب بالداخل المحتل.