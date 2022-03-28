الرئيس عباس يستقبل الملك الأردني عبد الله الثاني في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ملك الاردن الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لدى وصولهما مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين.

وتأتي زيارة الملك الاردني وولي عهده في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية الامارات والبحرين ومصر والمغرب مع نظيرهم الصهيوني بحضور وزير الخارجية الأميركي في مدينة النقب المحتلة في لقاء وصفه مراقبون بأنه "تاريخي".

ووصل العاهل الاردني على متن طائرة هيلوكبتر حطت بالقرب من مكتب عباس في المقاطعة، ترافقها طائرتين أخريين.

ويلتقي العاهل الاردني الرئيس الفلسطيني في ظل حالة من التوتر الامني في المنطقة خاصة عقب مقتل ستة صهاينة خلال الاسبوع الماضي.

وأعربت مصادر اسرائيلية وفلسطينية عن خشية من ارتفاع حدة التوتر خلال شهر رمضان ورأت أن زيارة ملك الاردن تأتي في محاولة للحد من التوتر المتوقع خاصة في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الاقصى في شهر رمضان.

المصدر:يونيوز