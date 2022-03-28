البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب السودان عبر مستشاره

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق اول عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس جنوب السودان تتعلق بسير تنفيذ بنود اتفاقية جوبا المنشطة بوصف السودان ضامنا للإتفاق، وذلك خلال لقائه مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، في مكتبه امس الاحد.

وجدّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال اللقاء، حرص السودان والتزامه بدعم عملية السلام في جنوب السودان.

وأوضح المستشار توت قلواك ان اللقاء تناول سير تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب السودان، الى جانب الرؤية المقدمة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بشأن تنفيذ اتفاقية جوبا.

وأضاف قلواك في تصريح صحفي، ان اللقاء تطرق أيضًا الى اتفاق جوبا لسلام السودان والوضع السياسي الراهن في السودان وجهود الحكومة والوساطة الاممية والاتحاد الافريقي لتحقيق التوافق الوطني للخروج من الوضع الراهن في السودان.

ودعا مستشار رئيس جنوب السودان، الأحزاب السياسية والقوى الوطنية السودانية الى التفاوض من أجل التوصل الى التوافق السياسي لاستقرار السودان. وأكد أن امن واستقرار السودان من شأنه أن يحقق الاستقرار والامن في جنوب السودان ويساهم في استقرار وأمن الإقليم.

المصدر:يونيوز