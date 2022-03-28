الرئيس تبون يوجه تعليمات بخصوص تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، بالإضافة إلى عروض تخص النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية، والتشخيص المتعلق، بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والمدينة الجديدة لبوغزول.

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس الأحد، أوامر وتعليمات بخصوص تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن تبون ترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين، يتعلقان بتحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، وتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، بالإضافة إلى عروض تخص النهوض باستراتيجية الصناعات الكهربائية، والتشخيص المتعلق، بالمياه الصالحة للشرب، لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة والمدينة الجديدة لبوغزول.

وأضاف البيان أن مشروع القانون يتضمن قطيعة تامة ونهائية، مع كل التناقضات والممارسات التي عرفتها الجزائر، في العهد السابق، للمرور بنجاح،إلى مرحلة اقتصادية وتنموية جديدة جذريًا.

وأوضح انه "مع توفير كل الشروط التنظيمية والمؤطرة، لمختلف النشاطات، باعتبار هذا المجال يعد عهدا جديدا في التعاملات. لاسيما مع المحيط الإفريقي وأسواقه".

كما يجب ايلاء أهمية قصوى "لمحاربة حيل التهريب، حفاظا على القدرات الاقتصادية للبلد خاصة في ظل التقلبات العالمية غير المسبوقة. بالإضافة الى التأكيد والحرص واليقظة، على التنفيذ الصارم، لإجراءات منع تصدير المواد الغذائية الأساسية".

المصدر:يونيوز