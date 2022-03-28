رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات سامراء ويتفقد سير الاعمال فيها

زار رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، امس الأحد، قيادة عمليات سامراء، حيث اطلع على التحصينات الدفاعية، وعلى مجمل أعمال الجهد الهندسي ضمن قاطع المسؤولية.

زار رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، امس الأحد، قيادة عمليات سامراء، حيث كان في استقباله قائد عمليات سامراء وضباط ركن القيادة وقائد شرطة قضاء سامراء.

وبحسب بيان لوزراة الدفاع العراقية، فقد رافق يارالله كلٌّ من "قائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وأمين سر عمليات رئاسة أركان الجيش، ومدير هيئة التخطيط قيادة العمليات المشتركة، ومدير هيئة التخطيط قيادة القوات البرية".

وكانت المحطة الأولى لجولته زيارة قاطع اللواء الثالث عشر وفوج مغاوير الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، حيث اطلع يارالله على التحصينات الدفاعية ضمن قاطع عمليات سامراء. كما اطلع على مجمل أعمال الجهد الهندسي ضمن قاطع المسؤولية.

وفي ختام الزيارة، أدى رئيس أركان الجيش والوفد المرافق له مراسم زيارة الإمامين العسكريين (عليهما السلام)، داعين لحفظ شعب العراق وجيشه.

المصدر:يونيوز