حريق في مبنى قيد الانشاء بمطار الكويت الدولي الجديد

إندلع حريق في مبنى قيد الإنشاء بمطار الكويت الدولي الجديد صباح اليوم الإثنين.

وقالت الإدارة العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام الكويتي، إن 6 فرق إطفاء تتعامل مع حريق في مشروع المطار الجديد T2، وفقًا لوسائل إعلام كويتية.

وأوضحت الإطفاء في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على انستغرام، أن باقي التفاصيل ستعلن عنها لاحقاً.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الأشغال العامة الكويتية أحمد سعد الصالح إن "جزءًا من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المعروف بإسم (تي 2) قد تعرض لحريق محدود صباح الإثنين".

من جانبها، قالت الإدارة العامة الطيران المدني إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر إثر الحريق المحدود في مبنى الركاب الجديد رقم 2".

المصدر:يونيوز