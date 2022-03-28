دقلو يتسلم رد حكومة جنوب السودان على مقترح آلية تنفيذ اتفاق السلام

التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه امس الاحد، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، وتسلم منه رد حكومة جوبا على مقترح آلية تنفيذ اتفاق السلام.

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه امس الاحد، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.

وأعلن قلواك، تسليمه دقلو رد رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت، على المقترح الذي تقدمت به آلية تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان برئاسة دقلو، الخاص بدمج القيادة العسكرية العليا في الجنوب وتخريج القوات، مشيراً الى تخصيص حكومة بلاده لمواقع للقوات العسكرية لأطراف السلام وتسليمها لحكومة السودان التي تمثل ضامناً للاتفاق.

وقال قلواك في تصريح صحفي: "بعد لقاء نائب رئيس مجلس السيادة واطلاعه على سير تنفيذ الاتفاقية، اتفقنا على عقد اجتماع بالخرطوم مع اللجنة الفنية، ومن ثم التوجه الى جوبا لعقد اجتماع يشمل جميع أطراف سلام اتفاقية جنوب السودان لإنهاء الملف".

وأشار مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، الى أن السودان ضامن ومراقب لاتفاق سلام جنوب السودان وتنفيذه، الى جانب أنه رئيساً للإيقاد، وأن نائب رئيس مجلس السيادة يُشرف شخصياً على سير تنفيذ اتفاقية السلام، وقام بالعديد من الزيارات إلى جوبا في هذا الشأن.

وأضاف: "الفضل يرجع لنائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي أصبح رجل السلام ورمزاً لسلام الدولتين".

المصدر:يونيوز