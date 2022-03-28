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الزاملي: البرلمان يسعى لتثبيت المتعاقدين في التعليم ضمن موازنة 2022

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، سعي المجلس لتثبيت المتعاقدين في التعليم العالي ضمن موازنة 2022.
رمز الخبر: ۶۵۰۹۲
تأريخ النشر: 28 March 2022

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، امس الأحد، عن سعي مجلس النواب على تثبيت المتعاقدين في التعليم العالي ضمن موازنة 2022.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان في بيان، ان "الزاملي حضر اجتماعًا استثنائيًا لهيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، ورؤساء الجامعات الحكومية والكادر المتقدم في الوزارة"، مبينًا أن "هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صوتت بالإجماع على منح توسعة "أخيرة" لمقاعد الدراسات العليا للعام الدراسي 2021- 2022 وبواقع (مقعدين للقناة العامة، وثلاث مقاعد للقبول الخاص، ومقعد واحد للفئات".

وناقش الزاملي مع المجتمعين عدداً من القضايا ذات الصلة وإصدار القرارات المتعلقة بالطلبة واصحاب العقود والتي طرحت من قبل النواب خلال استضافة الوزير في مجلس النواب، فضلًا عن التطرق لكافة احتياجات الوزارة والجامعات وطرح المعالجات اللازمة بصددها كزيادة عدد الجامعات الحكومية التخصصية، ورصد التخصيصات اللازمة للبنى التحتية وبرامج الرصانة العلمية والبحث العلمي ، وتخصيص قطع الاراضي للأساتذة.

وأكد الزاملي بحسب البيان ان "هيئة الرأي وافقت أيضًا على اعادة المرقنة قيودهم من طلبة العام السابق للمراحل المنتهية، واستئناف دوامهم الرسمي خلال العام المقبل"، معربًا عن "حرص مجلس النواب بتشريع وتعديل القوانين التي من شأنها دعم القطاعين التربوي والتعليمي، وبمشاركة فاعلة من الوزارة والاساتذة المختصين".

والتقى الزاملي بمجموعة من أصحاب العقود المتظاهرين أمام الوزارة، مؤكدًا "سعي السلطة التشريعية لتضمين كافة مستحقاتهم في بنود موازنة 2022 وتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد تزويد المجلس بكتاب رسمي من قبل الوزارة يتضمن الاعداد الكاملة".

المصدر:يونيوز

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