تظاهرات شعبية تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي بالبلاد وتندد بالتطبيع

يواصل أهالي البحرين تحركاتهم السلمية الحاشدة تضامناً مع معتقلي الرأي في البلاد، وتنديدًا بالتطبيع العربي مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقد خرج أهالي كرباباد مساء أمس الاحد في مسيرات شعبية جابت الشوارع، حاملين صور ولافتات تضامنية مع المعتقلين السياسيين في سجون النظام، وسط إهمال طبي في ظل ازمة تفشي فيروس كورونا.

وحمل المتظاهرون صور الشهداء والمعتقلين، إلى جانب صور قادة المعارضة وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان وآية الله الشيخ عيسى قاسم.

وجددوا خلال التظاهرة السلمية، العهد بالاستمرار على نهج المرجعية الدينية العليا في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم حتى تحقيق المطالب.

كما اكد المتظاهرون في كرباباد على رفض التطبيع العربي مع كيان الاحتلال الاسرائيلي من قبل حكام البحرين. كما احيوا ذكرى الشهيد مصطفى حمدان.

وخلال تظاهرة مماثلة في السنابس، واصل أهالي المنطقة تحركاتهم السلمية تضامناً مع معتقلي الرأي وللمطالبة بالافراج عنهم دون قيد أو شرط.

يذكر أن الشهيد مصطفى حمدان قد ارتقى متأثراً بجراح أصيب بها خلال اقتحام قوات ملثمة تابعة للسلطة الاعتصام في ساحة الفداء بالدراز فجر الخميس 26 كانون الثاني /يناير 2017، مستخدمةً أسلحة نارية ورصاص حي ضد المتواجدين في الساحة.

المصدر:يونيوز