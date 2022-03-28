رئيس الوزراء يتحدث عن مؤامرة مدعومة من الخارج للاطاحة بالحكومة

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن مواطنين من بلاده يتآمرون للإطاحة بحكومته، وأن المؤامرة تحظى بدعم خارجي، في إشارة غامضة إلى الجيش القوي الذي كان يؤيده في السابق.

كلام خان جاء في كلمة له خلال مسيرة نظمها الآلاف من حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية"، الى إسلام أباد، تأكيدًا على دعمهم له قبيل تصويت مرتقب على الثقة الأسبوع المقبل.

وذكر خان في كلمتة أمام أنصار حزبه: "تلقينا تهديدًا مكتوبًا ولدي الدليل".

وفي بيان تلاه في نهاية كلمته، قال خان إنه "تلقى طلبًا للتنحي من أجل المصلحة الوطنية، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل".

وتابع خان قائلاً: "لن نعرّض المصلحة الوطنية للخطر".

وأضاف إنه "يعرف أن أشخاصًا يعملون بالنيابة عن قوات أجنبية يرغبون في الإطاحة بحكومته وأنه على دراية بكل التفاصيل وسيكشف عنها للشعب قريبا".

ودعا عمران خان "مليون شخص من أنصاره للتجمع في العاصمة الأسبوع المقبل للضغط على عشرات الأعضاء في الجمعية الوطنية الذين يعتزمون التصويت ضده".

المصدر:يونيوز