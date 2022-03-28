الكاظمي والحلبوسي يؤكدان أهمية تمرير الالتزامات القانونية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الأحد، أهمية تمرير الالتزامات القانونية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

ولفت الى أن "الجانبين تباحثا في آخر مستجدات الساحة السياسية، وسير الجهود الرامية إلى الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وتعزيز مسار الديمقراطية والعمل الوطني من أجل التفرّغ لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وتحقيق طموحاتهم".

وأضاف أنه "تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية من خلال التركيز على هدف خدمة قطاعات الشعب، وأهمية تمرير الالتزامات القانونية المتعلقة بحياة الناس، ومواجهة التحديات العالمية والتوترات المتزايدة التي انعكست على الاقتصاد العراقي".

وبيّن أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والرؤى الساعية لتجاوز العقبات والانسداد السياسي، وبذل المزيد من الجهود في مساعدة القوى البرلمانية الوطنية لتحمل مسؤوليات المرحلة، ومواجهة الأزمات الراهنة؛ من أجل تعزيز خطى التنمية والازدهار".

المصدر:يونيوز